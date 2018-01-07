سفير الولايات المتحدة الأمريكية “جون ديسروتشر” يلتقي بولد عباس

إلتقى الأمين العام لحزب “الأفلان” جمال ولد عباس، بالسفير الأمريكي “جون ديسروتشر” اليوم الأحد.

ونشر السفير الأمريكي لدى الجزائر “جون ديسروتشر” على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور لقائه مع الأمين العام للأفلان.

وأضاف السفير، أن اللقاء تمحور حول أهمية العلاقات الجزائرية الأمريكية وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة.

وجدير بالذكر، أن السفير كانت له عدة زيارات لمسؤولين جزائريين كالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، ووزير المالية عبد الرحمن راوية.