السفارة الفرنسية بالجزائر توضح كل شيء بخصوص مواعيد التأشيرة عبر المتعاملين VFS و TLS

أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تغيير متعامل معالجة ملفات الفيزا بالجزائر العاصمة إعتبارا من الـ 9 من افريل المقبل، بعد فسخ عقدها مع TLS Contact المقرر انتهاءه الـ 31 مارس.

وقال البيان أنه إنطلاقا من 07 جانفي 2018 بإمكان الأشخاص الراغبين في حجز مواعيد للتأشيرة بعد تاريخ 09 أفريل، بإمكانهم التسجيل عبر موقع www.vfsglobal.com/France/Algeria، مؤكدا أنه يتعين عليهم دفع رسوم الخدمة مسبقا من أجل تأكيد الموعد المحجوز، عن طريق البنك أو بطاقة إئتمان.

كما أكد ذات البيان أن تقديم طلبات التأشيرة عبر مركز TLS لايزال متاحا إلى غاية 29 مارس 2018 عبر موقع المتعامل: https://www.tlscontact.com/dz/alg/index.php، على أن تتم معالجة الملفات والطلبات من طرف المركز الجديد VFS Glob الذي سيحل محل TLS إنطلاقا من تاريخ 09 أفريل المقبل.