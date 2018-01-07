نشرية خاصة : تساقط ثلوج بالمناطق الغربية و الوسطى ابتداءً من اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن ارتقاب تساقط ثلوج على مرتفعات غرب و وسط- غرب الوطن التي يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من مساء اليوم الأحد.

ويشمل تساقط الثلوج في بداية الأمر ولايات النعامة و البيض و الاغواط (من الأحد على الساعة السادسة مساء الى الاثنين على الساعة السادسة صباحا ) ليمتد الى ولايات تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و كذا الجلفة (يوم الاثنين من الساعة 00 الى الساعة 12).

و أشارت النشرية الى أن سمك الثلوج سيبلغ محليا 10 الى 15 سم أو أكثر