"تنسيقية مناصرة العهدة الخامسة" سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا.

يبدوا أن المبادرة التي طرحها النائب البرلماني، وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، قد عرفت طريقها نحو التجسيد.

وحسب ما تسرّب إلينا فإنّ هذه المبادرة التي تدعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية خامسة والتي تُعرف باسم "تنسيقية مناصرة العهدة الخامسة" سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

وسيتواجد في صفوف هذه التنسيقية شخصيات وطنية وأحزاب سياسية من أطياف مختلفة ومنظمات حكومية وأخرى غير حكومية ومنظمات نقابية على رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشخصيات رياضية وفنية وثقافية وأعضاء بالبرلمان بغرفتيه من مختلف الأطياف السياسية.