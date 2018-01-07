ماذا تعرف عن قوة "السيف الأجرب" التي اعتقلت الأمراء السعوديين؟

"السيف الأجرب"، اسم لقوة جديدة ظهرت في السعودية خلال الأيام الأخيرة، بعد اعتقال 11 أميراً تظاهروا أمام القصر الملكي في الرياض، ونشرت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية معلومات عنها لأول مرة، السبت، وقالت إنها تابعة للحرس الملكي، كما نقل موقع "هاف بوست عربي".

القوة التي تم استحداثها فور تولي الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم، تعد إحدى كتائب الحرس الملكي، ويبلغ عدد عناصرها خمسة آلاف عسكري من مختلف الرتب العسكرية، وتتبع مباشرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لما ذكرته صحيفة سبق.

وأضافت الصحيفة، أن جميع عناصر هذه القوة، خضعوا لدورات عسكرية متقدمة، منها دورات "الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات".

الإعلان عن هذه القوة جاء في ظل حملة ضد "الفساد" استهدفت أمراء وأثرياء سعوديون، رافقتها أنباء عن استعانة ولي العهد السعودي بمرتزقة "بلاك ووتر" الأمريكية للحراسة والأمن لتتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين؛ الطعام والشرب وغيرهما.

تأكيد الصحيفة السعودية، بأن القوة تتبع لولي العهد السعودي مباشرة، قد تدفع باتجاه أن المعلومات التي أوردها مغردون سعوديون مثل "مجتهد والعهد الجديد" بشأن عدم ثقة بن سلمان بمن حوله هي معلومات صحيحة، وهو ما جعل حساب "العهد الجديد" يؤكد أن الإعلان عن القوة الجديدة هو دلالة واضحة على عدم ثقة بن سلمان بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وفقاً لـ"هاف بوست عربي".

وأضاف "العهد الجديد"، إنها أيضاً رسالة تحمل "تهديداً وتخويفاً وابتزازاً صريحاً للأمراء ومن يفكر أن يقوم بأي حركة ضده".

أما عن سبب تسمية القوة بهذا الاسم، فقد ذكرت الصحيفة السعودية، أنها تعود إلى اسم سيف مؤسس الدولة السعودية الثانية (1818-1891) الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب" والذي يعد الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

وكان النائب العام السعودي قد أكد، مساء السبت، توقيف 11 أميراً في قصر اليمامة بعد تجمهرهم احتجاجاً على أمر ملكي بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وقال النائب العام في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "11 أميراً في قصر الحكم تجمهروا، الخميس، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وكانت صحيفة "سبق" المقربة من الحكومة قد ذكرت، السبت، أن الأمراء الـ11 نقلوا إلى سجن الحائر في الرياض.