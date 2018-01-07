تساقط ثلوج بالمناطق الغربية و الوسطى ابتداءً من اليوم

على المرتفعات التي يبلغ ارتفاعها اكثر من 1000 متر.

أفادت نشرية جوية خاصة أن عددا من الولايات الغربية والغربية الوسطى ستشهد تساقط ثلوج على المرتفعات فوق 1000مترا إبتداءا من اليوم 7 جانفي.

ويتعلق الأمر بـ: ولاية النعامة، البيض و الأغواط إبتداء من 07 جانفي على الساعة السادسة مساءً إلى غاية يوم غد الإثنين 08 جانفي 2018.

وبكل من تيارت، تيسمسيلت والجلفة والمدية ابتداءً من منتصف ليلة 8 جانفي إلى غاية منتصف يوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يبلغ سمك الثلوج المتساقطة 10 إلى 15 سنتمترا في هذه المناطق.