1200 كاميرا لمراقبة الطريق السيار واصطياد المجرمين

ستتزود محطات الدفع على الطريق السيار شرق ـ غرب بكاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة ذات تكنولوجية عالية لتحديد ومراقبة حركة السيارات والأشخاص وجميع المخالفات التي تسجل على مستوى المحطات، وسينطلق العمل بها تزامنا مع دخول نظام الدفع مقابل الإستغلال حيز التطبيق.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الشروق" أن وزارة النقل والأشغال العمومية أبرمت اتفاقية مع مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة لوزارة الدفاع والتي لها حصرية تزويد 55 محطة للدفع و43 محطة للخدمات و31 محطة للراحة المتواجدة عبر الطريق السيار شرق ـ غرب بأزيد من 1200 كاميرا ثابتة ومتحركة من أجل مراقبة كافة الأشخاص والمركبات العابرة والمعاملات الجارية بمراكز الدفع وهذا بصفة تدريجية.

وتسمح هذه الكاميرات ذات تكنولوجية عالية والدقة في الصورة في تحديد كل تصرف غير قانوني سواء تعلق الأمر بالاختلاسات من خزائن مراكز الدفع أو الشجارات أو الاعتداءات أو أي شخص يتم رصده على مستوى محطات الدفع مع رصد التجاوزات المسجلة فيها.

كما ستساهم هذه الكاميرات، والتي ستتنوع من ثابتة إلى أخرى دائرية، بمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحد من حوادث المرور، نظرا لتزودها بنظم قراءة تسمح لكل كاميرا بقراءة ما يفوف 10 آلاف لوحة ترقيم للسيارات، كما تبلغ طاقة الاستيعاب لكل واحدة منها 96 ساعة كاملة، وهو ما يسمح بضبط المجرمين والمبحوث عنهم وكذا تحديد كل معطيات المركبات.