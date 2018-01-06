أجواء ممطرة وثلوج على الولايات الشمالية ابتداءا من الغد

ستشهد غدا الولايات الشمالية للوطن، أمطارا معتبرة وثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

كما ستكون الأجواء بالولايات الغربية غائمة مرفوقة بأمطار ابتداءً من الظهيرة، وثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 900 متر ليلا.

بينما على الولايات الوسطى، فالأجواء غائمة مع زخات من المطر ابتداءً من الظهيرة لتكون أكثر غزارة على السواحل ليلا.

وثلوج مرتقبة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر.

في حين تبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة على الولايات الشرقية مع تساقط الأمطار ليلا.