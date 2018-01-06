الفنانة نعيمة عبابسة تشعل مواقع التواصل بتغريدة عنصرية

قامت الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بخرجة غير متوقعة، أثارت سخط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تقل طائرة الجوية الجزائرية.

نشرت نعيمة عبابسة صورة لها وهي على متن الطائرة على حسابها الرسمي عبر الفيسبوك تدوينة عليها عبارات عنصرية ضد المهاجرين الأفارقة.

وكتبت “وأخيرا العودة ، لكن والله الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت خطوط جوية واغادوغو، لا يملؤها سوى الأفارقة، أنا لا أكرههم ولكنهم يمضغون العلكة بطريقة مقرفة”.

وتعتبر هذه الخرجة غريبة وفي غاية العنصرية، من فنانة المفروض أن تكون سفيرة للإنسانية وليس لها حدود بين البشر.

وللإشارة، فقد قامت الفنانة بحذف المنشور على حسابها الرسمي عبر الفيسبوك، بعد أكثر من ساعة.