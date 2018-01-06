غياب محرز وصيام سليماني يؤجلان تأهل ليستر في كأس الإتحاد

تعادل نادي ليستر سيتي، سلبيا أمام نادي فيلتوود تاون، لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي، في ضل غياب الدولي الجزائري رياض محرز.

ولم يتمكن ليستر من تجاوز عقبة فيلتوود تاون، في ظل غياب نجومه، رياض محرز، فاردي وغيرهم، الذين فضل المدرب إراحتهم.

بينما لم يتمكن إسلام سليماني، الذي شارك أساسيا في هذا اللقاء من صنع الفارق، ليغادر المباراة قبل نهايتها بعشرة دقائق.

وسيعاد إجراء هذه المباراة بملعب “كينغ باور” الخاص بليستر، يوم الـ16 جانفي الجاري، لتحديد المتأهل للدور المقبل من هذه المنافسة.