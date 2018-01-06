“pompe à essence” للناقلين داخل محطات نقل المسافرين

كشف المدير العام لمؤسسة تسيير المحطات البرية للجزائر سوقرال “عز الدين بوشهيدة “، أنّه سيتمّ تزويد محطّات نقل المسافرين بمحطات بنزين داخلية للنّاقلين.

مشيرا إلى أن عدد المسافرين عبر المحطات البرية ارتفع سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.

وأكّد بوشهيدة اليوم السبت، أنّ عدد المسافرين ارتفع من 65 مليون مسافر سنة 2016 إلى 70 مليون سنة 2017.

وقال المدير العام لسوقرال، أنّ رقم الأعمال ارتفع بـ 8 بالمائة مقارنة بـ 2016 أيّ ما يعادل 2 ملياردينار

مضيفا في نفس السيّاق، أنّ المؤسسة تعمل على برمجة الزيّادات في نظام المعلومات الخاصّ بالشّركة.

مؤكّدا أنّ هذه الزيادات تعتبر رمزية والتخوّف من الناقلين الّذين لا يدخلون المحطّات ويفرضون تسعيراتهم.