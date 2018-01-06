حليش يثير مخاوف مدرب إستوريل

تعرض الدولي الجزائري السابق رفيق حليش، لإصابة على مستوى الفخد، ما يرجح إمكانية غيابه عن تشكيلة فريقه خلال المواجهة المقبلة.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن إصابة حليش، كانت خلال التحضيرات التي يجريها فريقه لمواجته المقبلة في البطولة أمام نادي فييرنسي.

كما أوضحت ذات الصحيفة، أن خريج مدرسة حسين داي، توجه مباشرة لعيادة الفريق، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن.

إصابة حليش، أثارت قلق مدربه بيدرو إيمانويل، المتخوف من فقدان خدمات مدافعه خلال مباراة الإثنين المقبل أمام نادي فييرنسي.

للإشارة، فإن حليش، كان يتواجد في فورمة عالية، حيث تم إختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي الخاصة بشهر ديسمبر الماضي.