بيان مشترك بين مصر والسعودية حول القدس

قبيل لقاء وزراء خارجية 6 دول عربية في الأردن

اتفقت القاهرة والرياض على أهمية الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشددتا على أهمية دفع جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية تناقلته وسائل إعلام.

و أعقب بيان الخارجية المصرية لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري و نظيره السعودي عادل الجبير، قبيل انطلاق اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن "اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، كما تم التشاور في هذا الإطار بشأن اجتماع اللجنة السداسية العربية، ومحددات التحرك العربي خلال الفترة القادمة، من أجل الدفاع عن وضعية المدينة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال مفاوضات الحل النهائي".

وبحث لقاء شكري الجبير في العاصمة الأردنية عمان، "أهمية الدفع بجهود إحياء عملية السلام، وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية".

وتطرق اللقاء، وفق الخارجية المصرية، إلى "سبل تعزيز التنسيق والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي العربي"، فضلا عن محورية الحل السياسي للأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.

ويحتضن الأردن اجتماعا للجنة الوزارية السداسية حول القدس لمتابعة أزمة مدينة القدس، بمشاركة وزراء خارجية مصر، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.