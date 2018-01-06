افتتاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في الصين

يقوم بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الكهرباء

نجحت الصين في إنشاء أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية؛ حيث يقوم بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى إنارة أضواء الطريق السريع.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"؛ فإن الطريق الذي تم اختباره بنجاح، يمتد بطول كيلومتر واحد، ويتكون من طبقة عازلة في الجزء السفلي، وفي المنتصف لوحات كهروضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة، وهو من مشاريع المستقبل التي سيتم إنشاؤها في عدد من الطرق.

وتم افتتاح الطريق الجديد في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من انطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو"، وتُقَدّر مساحة الألواح بــ 87774 متراً مربعاً، تولّد طاقة في حدود 800 كيلو واط؛ بحسب ما ذكره القائمون على المشروع.

وأشار القائمون على المشروع إلى أنه سيتم استخدام الطاقة المنتجة من الطريق في شحن السيارات الكهربائية وإنارة أضواء الطريق السريع ولوحات التسجيل وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى أنوار الأنفاق.

وقال شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة: إن الطاقة الفائضة عن الاستخدام؛ سيتم إيصالها لشبكة الدولة، كما أن الطريق الجديد سيساهم في ذوبان الثلوج وعدم تراكمها.