 بالفيديو: هذا ما كان يفعله مستشار أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية!

بالفيديو: هذا ما كان يفعله مستشار أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية!

أجراها الرئيس التركي مع قناة فرنسية خلال زيارته إلى باريس

نشر رئيس قسم الأخبار الدولية بقناة TF1 الفرنسية ، ميشيل سكوت ، لقطات من خلف الكواليس في أثناء لقاء أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أجرى زيارة رسمية إلى فرنسا أمس الجمعة.

وتظهر اللقطات التي كشف عنها الإعلامي الفرنسي ، على نفس القناة ، مستشار الرئيس التركي وهو يلقن أردوغان الأجوبة التي يقدّمها ردّا على أسئلة الصحفي ، من خلال لوحة كان يحملها وهو يقف في الخلف ، مكتوبا عليها جملا باللغة التركية وبخط كبير وواضح.

وتظهر إحدى اللقطات المنشورة ، حمل المستشار لعبارة ” العدالة توجب معاقبة المجرم” ، حسب ما أفادت جريدة الزمان التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توجه إلى فرنسا يوم الجمعة الماضية في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

القراءة من El Bilad

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