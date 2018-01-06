بالفيديو: هذا ما كان يفعله مستشار أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية!

أجراها الرئيس التركي مع قناة فرنسية خلال زيارته إلى باريس

نشر رئيس قسم الأخبار الدولية بقناة TF1 الفرنسية ، ميشيل سكوت ، لقطات من خلف الكواليس في أثناء لقاء أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أجرى زيارة رسمية إلى فرنسا أمس الجمعة.

وتظهر اللقطات التي كشف عنها الإعلامي الفرنسي ، على نفس القناة ، مستشار الرئيس التركي وهو يلقن أردوغان الأجوبة التي يقدّمها ردّا على أسئلة الصحفي ، من خلال لوحة كان يحملها وهو يقف في الخلف ، مكتوبا عليها جملا باللغة التركية وبخط كبير وواضح.

وتظهر إحدى اللقطات المنشورة ، حمل المستشار لعبارة ” العدالة توجب معاقبة المجرم” ، حسب ما أفادت جريدة الزمان التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توجه إلى فرنسا يوم الجمعة الماضية في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.