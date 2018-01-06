طيران روسيا والنظام يقصف المستشفيات في مناطق المعارضة

اتهمت منظمات إغاثة في سوريا النظام السوري وحلفائه بقصف عدد من المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في البلاد، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي"، السبت.

واتهم مستشار ائتلاف المنظمات الخيرية الطبية العاملة في سورية هاميش دي برانتن غوردن، في تصريح لـ"بي بي سي"، طائرات الحكومة السورية والروسية بشن أعنف حملة قصف جوي خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال إن المستشفيات التي تعرضت للقصف تقع في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق ومدينة إدلب (شمال غرب).

وأشار إلى أن أكثر من 125 طفلاً يحتاجون إلى إجلاء فوري حتى يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية تنقذ حياتهم.

وتقول الحكومة السورية، إنها تستهدف المسلحين فقط.

وتحاصر القوات الحكومية الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013.