اعتقالات جديدة في السعودية تستهدف 11 أميراً

ذكرت وسائل إعلام سعودية، السبت، أن السلطات ألقت القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر ملكي في الرياض، في احتجاج نادر على إجراءات تقشف اشتملت على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والماء عن الأمراء، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلب بالتعليق على التقرير.

وذكر موقع "سبق" الإلكتروني، أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم "مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وأضاف الموقع: "بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، رفضوا مغادرة قصر الحكم، وصدر الأمر الكريم للحرس الملكي بالتدخل وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س ع س بن سعود بن فيصل بن تركي)، وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".