الأمن يوزع وجبات ساخنة وأغطية على الأشخاص من دون مأوى

تواصل مصالح الأمن الوطني الموزعة عبر كامل التراب الوطني تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية قصد تقديم يد العون والمساعدة للأشخاص من دون مأوى، من خلال تسطير عدة برامج ومبادرات إنسانية تعكس في مضمونها كل معاني التضامن والتآخي مع كل فئات وشرائح المجتمع.

حيث يندرج هذا في إطار الحملات التحسيسية والتضامنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قامت مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح مديريات النشاط الاجتماعي ومختلف فاعلي المجتمع بالتدخل ومساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال توزيع وجبات ساخنة، بطانيات وأفرشة، وكذا التكفل بنقلهم إلى المراكز المخصصة للأشخاص من دون مأوى، من أجل التخفيف من معاناتهم خاصة في هذه الظروف الباردة التي تعرفها معظم ولايات الوطن.