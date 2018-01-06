بالفيديو: زوجة محمد صلاح تخطف الأضواء من النجم المصري في ليفربول

خطفت زوجة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها معه مدرجات ملعب أنفيلد.

وظهرت زوجة محمد صلاح في مدرجات ملعب أنفيلد رفقة زوجها لمتابعة مباراة إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي غاب صلاح عن المشاركة بها للإصابة.

ووضح من خلال لقطات تليفزيونية أن زوجة محمد صلاح تداعب ابنتها "مكة" لكنها لم تظهر في الصورة وهو ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي على أنه لقطة طريفة.

ويعد ظهور زوجة محمد صلاح هو الأول لها بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2017.