بالفيديو .. انهيار حاجز المدرج وسقوط جماهير على أرضية الملعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة انهيار حاجز داخل ملعب لكرة القدم مما تسبب في سقوط عدد من الجماهير إلى أرضية الملعب.

ويظهر الفيديو لحظات سقوط بعض الجماهير بعد انهيار حاجز زجاجي بملعب جابر الدولي بالكويت، يوم أمس الجمعة، عقب المباراة الختامية لبطولة كأس الخليج 23 التي جمعت كلا من الإمارات و سلطنة عمان.

من جهتها أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية فتح تحقيق في الحادث، وتوفير تذاكر سفر وسكن لمن فاتتهم مواعيد إقلاع ظائرات المغادرة من المشجعين الذي تم نقلهم إلى المستشفى.