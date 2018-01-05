وزير الطاقة مطلوب في الأغواط

المعاهد المتخصصة في قطاع المحروقات

وجه العشرات من حاملي الشهادات العليا والمتخرجين من المعاهد المتخصصة في قطاع المحروقات بالأغواط وحاسي الرمل، عقب خروجهم إلى الشارع في حركات احتجاجية سلمية متتالية آخرها نهاية الأسبوع أمام مقر الولاية ووكالة التشغيل الولائية، رسالة استفسار ورجاء إلى وزير الطاقة مفادها المطالبة بحصة هؤلاء في المناصب المتخصصة على مستوى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل الذي استقبل عرض عمل يتعلق بـ 36 منصبا تقنيا ساميا فقط من دون المهندسين.

ومازاد في تذمر المحتجين الذين رفعوا شهاداتهم إلى الأعلى، هو تحويل مسألة الاستفادة من هذه الحصة الهزيلة، من مسابقة محلية الى مسابقة وطنية بحجة عدم توفر الكفاءات المتخصصة. في حين يؤكد هؤلاء أنهم أصحاب حق ومن غير المعقول أن يتم إقصاء الإطارات المتخصصة بهذه الطريقة المجحفة، رغم ما أتاحته الحكومة من أوليات لأبناء المناطق الصناعية لاسيما في الجنوب الكبير.