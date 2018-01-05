7 مليارات لتجميع 210 مقبرة فرنسية بالجزائر!

المبلغ أنفق في الفترة ما بين 2005 و2017

كشفت بيانات حديثة، اليوم الجمعة، إنفاق ما لا يقلّ عن 7 مليارات سنتيم لتجميع 210 مقبرة فرنسية بالجزائر في الفترة ما بين 2005 و2017.

استناداً إلى أرقام الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، أفيد أنّ فرنسا رصدت 5 ملايين يورو (ما يعادل سبعة مليارات سنتيم) لتغطية نفقات العملية الواسعة للملمة شتات 210 مقبرة مدنية فرنسية بالجزائر بين سنتي 2005 و2017.

وفي مقابل حديثها عن مساهمات للجماعات المحلية الفرنسية بقيمة 358 ألف يورو، أكّدت السلطات الفرنسية استكمال 41 مقبرة في العامين الماضيين بينها 7 في الجزائر العاصمة، في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة 3 مقابر بميلة وعنابة هذا العام.