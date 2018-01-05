وفاق سطيف يصمد في الحراش وأولمبي المدية يعود بتعادل ثمين من تاجنانت

بداية الجولة 16 كانت بدون أهداف...

في إفتتاح الجولة الـ16 للرابطة المحترفة الأولى، لم يتمكن إتحاد الحراش من إبقاء النقاط الثلاث بملعب المحمدية عند إستضافة وفاق سطيف، أين إنتهت المواجهة على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

كما تمكنت تشكيلة أولمبي المدية من العودة بنقطة ثمينة من تجنانت عندما واجهت الدفاع المحلي، وإنتهى اللقاء على وقع التعادل السلبي، وهي النتيجة التي تخدم أكثر أبناء التيطري على عكس تاجنانت التي لا تزال تصارع في وسط الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن شبيبة الساورة سيتستضيف شبيبة القبائل أمسية اليوم بملعب 20 أوت ببشار بداية من الساعة الـ18.00، في ما ستتواصل باقي المواجهات عشية الغد.

نتائج مباريات الجمعة:

- إتحاد الحراش 0 - 0 وفاق سطيف

- دفاع تاجنانت 0 - 0 أولمبي المدية