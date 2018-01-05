المدرب الجديد لِفريق تورينو يُريد جلب تايدر

يوجد اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر ضمن دائرة اهتمامات التقني والتر ماتزاري، المدرب الجديد لِفريق تورينو الإيطالي.

ويرغب المدرب والتر ماتزاري في جلب سفير تايدر متوسط ميدان فريق بولونيا الإيطالي، خلال سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي. تقول تقارير صحفية محلية صادرة، الجمعة.

وسبق للتقني والتر ماتزاري (56 سنة) أن درب سفير تايدر عام 2013، في فريق الإنتر الإيطالي.

ويبدو أن المدرب الجديد لِفريق تورينو يُريد التأثير على نفسية تايدر، ذلك أن تورينو سيُواجه الضيف بولونيا منتصف نهار هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر بطولة إيطاليا.

ويرتبط متوسط الميدان سفير تايدر (25 سنة) بِعقد مع نادي بولونيا الإيطالي، تنقضي مدّته صيف 2019. لكن الدولي الجزائري يُريد الرحيل في الشهر الحالي، بِسبب عدم مشاركته كثيرا تحت إمرة المدرب روبيرتو دونادوني.

ولعب تايدر 3 لقاءات فقط أساسيا، من أصل 19 مباراة خاضها فريق بولونيا في بطولة إيطاليا للموسم الحالي.

ويحتل فريق بولونيا المركز الـ 12 بِرصيد 24 نقطة، في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا. بينما يشغل تورينو المركز الـ 10 بِمجموع 25 نقطة.

وفضلا عن توريو الإيطالي، ترغب أربعة فرق في انتداب سفير تايدر شهر جانفي الحالي، وهي: إنتراكت فرانكفورت وهامبورغ الألمانيَين، وباشاك شهير رفقة فنربخشة التركيَين.