دراجي "يودّع" الجزائر!

قال إنه يشعر أنها ستكون المرة الأخيرة التي يزورها

كتب الإعلامي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي على صفحته الرسمية في فيسبوك ، فيما يبدو وداعا لأرض الوطن التي غادرها من جديد إلى مكان إقامته في الدوحة القطرية ، كتب قائلا إنه يشعر بأنها ستكون المرة الأخيرة التي يزور فيها البلاد.

وقال دراجي في منشوره ، اليوم الجمعة :"صحيح أن الأعمار بيد الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت.. لكن كلما غادرتك باتجاه غربتي يغمرني شعور بأنها ستكون أخر مرة أزورك يا وطني.."، قبل أن يختتم بالقول :"اللهم إني أستودعك وطني وأهلي وأحبتي فاحفظهم بحفظك".

والتحق المعلق الرياضي الشهير في التلفزيون الجزائري سابقا ، بقناة الجزيرة الرياضية ( بي إن سبورت حاليا ) في قطر منذ العام 2008 .