حجز مواعيد التأشيرة الفرنسية مع المركز الجديد ابتداء من الأسبوع المقبل

سيتم حجز الموعد عبر الموقع الإلكتروني مع الدفع المسبق.

أعلن مركز معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية، "TLS Conatct " اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع فايسبوك أن حجز المواعيد بالجزائر العاصمة لا يزال متاحا عبر الموقع الإلكتروني إلى غاية تاريخ الـ 31 من مارس المقبل.

وبحسب ذات البيان فإن المركز الجديد لمعالجة ملفات وطلبات التأشيرة في الجزائر العاصمة " VFS Global "سيشرع في استقبال التسجيل للمواعيد ابتداء من يوم الأحد 07 جانفي الجاري مع الدفع المسبق من أجل حجز موعد للتأشيرة الفرنسية لشهر أفريل 2018.

ويذكر أن السفارة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق فسخ عقدها مع مركز "تي ال اس كونتاكت" بسبب الفضائح التي هزت المركز خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق ببيع المواعيد.