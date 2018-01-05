انتهى عهد الوثائق الادارية المجانية للجالية

فرض قانون المالية لسنة 2018، رسوما جبائية على بعض الوثائق الادارية التي تسلمها السفارات والقنصليات للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتضمن النصّ عشرة طوابع جديدة يشتريها المواطن مقابل تسليمه وثيقة إدارية.

أخضعت موازنة الدّولة للسنة المالية الجارية، العقود التي تسلّمها البعثات الدبلوماسية والقنصليات للمواطنين المقيمين بالمهجر، إلى رسوم جبائية، سميت “رسم الطابع”، وهي التي كانت تسلم مجانيا لطالبيها، وتتراوح قيمة الطوابع ما بين 200 دج إلى 4000 دينار جزائري.

وبات من اليوم، حريا بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، دفع مقابل مادي للحصول على عشرة وثائق إدارية تتعلق بالحالة المدنية، بداية من شهادة الحياة أو الحماية، التي يتم استخراجها مقابل دفع 200 دج، وشهادة عدم الزواج/ عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج 200 دج، شهادة تغيير الإقامة 4000 دج، ويخفّض هذا الرسم بنسبة 50 بالمائة للطلبة والمتربصين فقط.

كما يدفع طالب شهادة الإيواء 500 دج مقابل الحصول عليها، وكذلك هو الشأن بالنسبة لطالبي التصريح الأبوي الذين يدفعون 200 دج، وهي القيمة التي تساوي أيضا طلب شهادة التصريح الشرفي، فيما تم تحديد الطابع الخاص بتسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي بـ2000 دج مقابل تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي بنفس القيمة المالية أي 2000 دج، و200 دج بالنسبة للتصريح بالضياع.