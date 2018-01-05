وزارة الدفاع الوطني: حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج بشرق وغرب البلاد

حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني

وفي إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، كشفت مفرزة للجيش الشعبي الوطني يوم أمس الخميس، بمنطقة تيفران بولاية باتنة، عن مخبأين للإرهابيين يحويان مجموعة من الأفرشة، فيما دمرت مفرزة أخرى بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، 3 قنابل تقليدية الصنع، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان أن عناصر الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وعين صالح تمكنوا من إيقاف أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأكثر من 600.000 دينار جزائري.

كما مكنت عمليات تمشيط بكل من الجزائر العاصمة، الشلف، بومرداس والجلفة من ضبط 32 كيلوغراما من الكيف المعالج و1383قرصا مهلوسا بالإضافة إلى استرجاع كمية معتبرة من الوقود كانت موهة للتهريب في كل ن سوق أهراس، تبسة والطارف وببرج باجي مختار وأدرار.

وحجز عناصر من الدرك الوطني 702 وحدة من المشروبات الكحولية بتلمسان و6210 كغ من التبغ بالوادي بالإضافة إلى 2.7 طنا من المواد الغدائية 8 مركبات بكل من تبسة، برج باجي مختار، عين قزام والوادي.

وفي سياق آخر، تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسكيكدة وسطيف.