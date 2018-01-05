حجز كمية معتبرة من الهواتف النقالة بميناء عنابة

كانت مخبأة داخل حاويات لبضائع مستوردة من الصين.

تمكن أعوان الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة، يوم الأربعاء الماضي، من حجز 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع، كانت مخبئة داخل طرود خلف حاوية تم استيرادها من الصين.

وقال البيان الصادر عن الهيئة المعنية، أنه تم اكتشاف كمية معتبرة من الهواتف من طرف أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى ميناء عنابة، بعد مراقبة دقيقة لحاوية تحتوي على بضاعة، مصرح بها على أنها لواحق الهواتف النقالة غير أن الفحص الدقيق للبضاعة بين غير ذلك.

وحجز أعوان الجمارك البضاعة الغير مصرح بها من قبل المستورد المنحدر من ولاية سطيف، والمقدرة ب 68 طردا من الحجم الكبير تحتوي على 61335 هاتف نقال من مختلف الأحجام والأنواع منها 34285 هاتف نقال من نوع "نوكيا 3310"، بالإضافة إلى كمية جد معتبرة من لواحق الهواتف النقالة، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 مليون سنتيم.

وتم فتح تحقيق من طرف المصلحة وإيداع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا وتحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل استكمال التحقيق مع المستورد في هذه القضية.