أردوغان: الأمريكان يدبّرون "سلسة مؤامرات خطيرة" ضد بلادي

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة ، بـ"سلسلة مؤامرات خطيرة" تدبرها الولايات المتحدة ضد بلاده ، على حد قوله ، وذلك إثر إدانة مصرفي تركي في نيويورك، يوم الأربعاء، في إطار محاكمة بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

ودانت محكمة في نيويورك، الأربعاء، المصرفي هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية وترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

و قال أردوغان: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأميركية للعدالة، فالعالم قُضي عليه"، في إشارة إلى الإدانة التي قد تؤدي إلى إنزال عقوبة سجن قاسية بحق اتيلا وبفرض غرامات باهظة على خلق بنك ما قد يسدد ضربة قاسية للقطاع المصرفي التركي.