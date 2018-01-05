السعودية تعترض صاروخاً يمنيا فوق نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق نجران، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

في حين قالت وسائل إعلام يمنية، أن القوة الصاروخية للجيش اليمني أعلنت عن إجراء تجربة ناجة لصاروخ باليستي أصاب هدفه.

وأضافت وسائل سعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من اليمن باتجاه نجران قبل أن يحقق الهدف.

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