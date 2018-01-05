قال إنه عالمي
حداد "مسرور جدّا" لحضور حفل مطرب الأغنية القبائلية إيدير
عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد عن ارتياحه لحضور حفل مطرب الأغنية القبائلية إيدير بالقاعة البيضاوية في العاصمة أمسية الخميس ، واصفا الحدث بـ"الحفل التاريخي لفنان عالمي كبير".
وقال حداد في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك ، نشره أمس :"بفرح وسرور كبيرين أحضر الحفل التاريخي للفنان الجزائري والعالمي الكبير إيدير الذي يلتقي مع محبيه بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف".
وتابع حداد :"لك منا كل الاحترام والتقدير ، أنت الذي أسمعت الفن الجزائري للعالم برمته، وحملت دوما حب الوطن في القلب ورفعت عاليا علم وطننا وشُغلت بهمومه ولو في الغربة..عدت إليه ليحتضنك كما احتضنت همومه ، لك مني ألف تحية".
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