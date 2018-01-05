حداد "مسرور جدّا" لحضور حفل مطرب الأغنية القبائلية إيدير

عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد عن ارتياحه لحضور حفل مطرب الأغنية القبائلية إيدير بالقاعة البيضاوية في العاصمة أمسية الخميس ، واصفا الحدث بـ"الحفل التاريخي لفنان عالمي كبير".

وقال حداد في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك ، نشره أمس :"بفرح وسرور كبيرين أحضر الحفل التاريخي للفنان الجزائري والعالمي الكبير إيدير الذي يلتقي مع محبيه بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف".

وتابع حداد :"لك منا كل الاحترام والتقدير ، أنت الذي أسمعت الفن الجزائري للعالم برمته، وحملت دوما حب الوطن في القلب ورفعت عاليا علم وطننا وشُغلت بهمومه ولو في الغربة..عدت إليه ليحتضنك كما احتضنت همومه ، لك مني ألف تحية".