 كوريا الشمالية توافق رسمياً على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية توافق رسمياً على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية توافق رسمياً على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية
كشفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية الجمعة، عن موافقة كوريا الشمالية إجراء محادثات وفق المقترح الكوري الجنوبي في 9 جانفي.
وأضاف ذات المصدر، أن المحادثات ستتم في “بانمونجوم” على الحدود بين الكوريتين.
وستتطرق المحادثات لمسألة الألعاب الأولمبية المقررعقدها بكوريا الجنوبية من 9 إلى 25 فيفري بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

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