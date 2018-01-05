كوريا الشمالية توافق رسمياً على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

كشفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية الجمعة، عن موافقة كوريا الشمالية إجراء محادثات وفق المقترح الكوري الجنوبي في 9 جانفي.

وأضاف ذات المصدر، أن المحادثات ستتم في “بانمونجوم” على الحدود بين الكوريتين.

وستتطرق المحادثات لمسألة الألعاب الأولمبية المقررعقدها بكوريا الجنوبية من 9 إلى 25 فيفري بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

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