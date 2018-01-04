توقيف أساتذة بعد شهر من ترسيمهم في الشلف!

نظم أساتذة التربية التشكيلية والموسيقية، الخميس، حركة احتجاجية أمام مديرية الوظيفة العمومية بالشلف، وذلك تعبيرا عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم عن العمل، بعد شهر من ترسيمهم في مناصب عمل ثابتة.

وكشف المحتجون لـ"الشروق"، أنّهم قاموا بإيداع ملفاتهم عقب صدور إعلان التوظيف، ثم اجتازوا الامتحان الكتابي والشفهي، ليلتحقوا بعدها بالتكوين خلال فصل الصيف، الذي انتهى ثم التحاقهم بمناصب عملهم الدائمة.

وأضاف المحتجون أنهم بعد عمل دام شهرا كاملا، تفاجؤوا بقرارات تقضي بتوقيفهم عن عملهم بحجة عدم تطابق شهادات تخرجهم للشهادات المطلوبة للعمل المتمثلة في تخصصات فنون تشكيلية وبصرية وبلاستيكية، كما تم إقصاء فروع هذه التخصصات من التوظيف، على غرار المسرح والتراث والتصميم وسينما وثائقية.

الأساتذة المختصون تساءلوا كيف مروا بكل هذه المحطات في التوظيف ولم تتدخل أي جهة لمراقبة وفحص الملفات التي قدموها؟ وفي غياب قوانين تعاقب على سير عملية المراقبة فكان عليهم السماح لنا يقول المحتجون بمواصلة عملنا عوض إقصائنا، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تدخل وزيرة التربية نورية بن غبريط، وتقديم رخصة تسمح لهم بمواصلة العمل في المناصب التي شغلوها لمدة شهر.