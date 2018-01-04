حجار: اعتماد منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين غير وارد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إن اعتماد منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، ونفس الشيء بالنسبة لإيواء الطلبة الجامعيين بالفنادق والمجمعات السكنية.

أكد الطاهر حجار، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، الخميس، أن إدراج منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين بدلا من توفير السكن يعد "أمرا متعذرا في الوقت الحالي"، وذلك بسبب غياب المنحة ضمن النظام التعويضي المعمول به حاليا .

وأرجع حجار صعوبة اعتماد هذه المنحة حاليا إلى عدة أسباب منها صعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها، وذلك حسب المناطق والأقاليم، خاصة في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار في الوطن، وكذا مع تسجيل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار".

بالمقابل، شدد حجار، على أن مسألة توفير السكن للأساتذة الباحثين تعد من "أولويات القطاع " الذي يحرص باستمرار على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذا الشريحة، وذلك انطلاقا من كون توفير السكن يشكل عنصر استقرار اجتماعيا ومهنيا لتحسين الأداء المهني والبيداغوجي للأستاذ".

وبخصوص إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية، استبعد الوزير تطبيق هذا الإجراء الذي وصفه بـ"غير الواقعي في الظرف الراهن"، وذلك بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق التي لا تشكل -حسبه- "البديل المناسب لإسكان الطلبة الجامعيين".