إيران تطلب كميات كبيرة من الفوسفات الجزائري

وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر،رضا عامري

استقبل وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الخميس بمقر الوزارة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر،رضا عامري، الذي تطرق معه إلى آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين إيران والجزائر أكثر فأكثر لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين خصوصا وأن مجالات التعاون الثنائي واسعة جدا.

وفي هذا الخصوص، أكد السفير الإيراني استعداد بلاده، التي تحوز تجربة كبيرة في المجال الصناعي، لمرافقة الجزائر في مسار تنويع اقتصادها من خلال خلق شراكات في المجالين الصناعي والمنجمي.

وأبدى عامري، في هذا الإطار، رغبة إيران، التي تستورد كميات كبيرة من الفوسفات لتلبية احتياجات صناعتها، في شراء هذه المادة الأولية مباشرة من الجزائر التي تمتلك صناعة فوسفات فتية وواعدة.

ومن جانبه، أكد يوسفي بأن الجزائر، التي تسعى إلى تصدير فوسفاتها، ترحب بهذه الفكرة داعيا مؤسسات البلدين الناشطة في هذا الفرع إلى المباشرة في المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات في هذا المجال.