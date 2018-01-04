أمطار وثلوج على الولايات الشمالية بداية من السبت ... تابع بالتفاصيل

ينتظر أن يتغير الطقس ابتداء من يوم السبت، بسبب اضطراب جوي جديد نشيط الفعالية قادم من أوروبا، محمل بأمطار وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن الألف متر أو أقل، حسب أولى التقديرات.

وتشير النماذج الرقمية للطقس، إلى أن الاستقرار الذي ميز مختلف مناطق الوطن طيلة 10 أيام الماضية، سيختفي ابتداء من يوم غد السبت بقدوم اضطراب جوي جديد نشيط الفعالية يكون محملا بأمطار وبرد وثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن الألف متر أو أقل ليصل إلى 800 متر، على أن تكون المناطق الغربية للوطن أوفر حظا يوم الأحد المقبل، قبل أن تنتقل الأجواء نفسها إلى المناطق الوسطى ثم إلى شرق الوطن.

أما بخصوص درجات الحرارة، فهي الأخرى ستعرف انخفاضا محسوسا، حيث ينتظر أن تعود الأجواء الباردة من جديد لتتراوح ما بين 10 و18 درجة مئوية بالمناطق الشمالية، وما دون 18 درجة بالولايات الداخلية، أما الجنوب فسيأخذ نصيبا من هذا الاضطراب، حيث يرتقب تساقط بعض الأمطار على شمال الصحراء والواحات.. والله أعلم.