استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن في الضفة

استشهد فلسطيني، الخميس، جراء تعرضه للدهس بسيارة مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، نقلاً عن شهود عيان، بأن الفلسطيني رامي عيسى (38 عاماً) تعرض للدهس بسيارة مستوطن إسرائيلي على طريق عام قرب بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم.

وذكر الشهود، أن الشاب الفلسطيني توفي على الفور، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يعرف بعد إذا ما كان الحادث عرضياً أم متعمداً، كما لم يصدر أي تعليق على الحادث من الجانب الفلسطيني.

ويتعرض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.