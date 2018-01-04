المستهلكون " مستعدّون" لمقاطعة المنتجات

عبّر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استعدادهم لمقاطعة المنتجات التي ارتفعت أسعارها بمجرد دخول العام الجديد، وذلك من خلال تصويت أطلقته صفحة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الرسمية على الموقع أمس.

وطرحت صفحة المنظمة على متابعيها تصويتا حول موقفهم من حملات مقاطعة محتملة تطلقها لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع ، وجاء في السؤال المرفق بالتصويت :"إذا أطلقت المنظمة حملة لمقاطعة منتوج ما لسبب وجيه ، هل تستجيب وتقاطع؟".

وصوّت 96 بالمئة من المشاركين في الاستقصاء الذي شارك فيه ما يفوق 12 ألف متابعا بعد ساعات قليلة على إطلاقه ، بأنهم سيستجيبون لأي حملة مقاطعة تطلقها المنظمة ضد ارتفاع الأسعار.