ترامب: المحادثات بين الكوريتين "أمر جيد"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية "أمر جيد"، معتبراً أنها جاءت نتيجة حزمه حيال بيونغ يانغ.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "مع كل هؤلاء 'الخبراء' الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد أحد أن محادثات وحواراً كان يمكن أن يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازماً وقوياً ومستعداً لاستخدام 'قوتنا' ضد الشمال؟".

وأضاف "إنهم أغبياء لكن المحادثات أمر جيد".

وقبل يومين كانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي أبدت تحفظاً واضحاً على هذه المحادثات، معتبرة أن هذا الحوار سيكون مجرد "ترقيع" إذا لم يبحث حظر "كافة أسلحة كوريا الشمالية النووية".

وكثفت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة إطلاق الصواريخ البالستية وأجرت تجربة نووية سادسة. ورداً على ذلك فرض مجلس الأمن الدولي سلسلة عقوبات على بيونغ يانغ.

بيد أن سنة 2018 بدأت بأجواء من التهدئة حيث أعادت الكوريتان، الأربعاء، خدمة الهاتف الأحمر عبر الحدود المتوقفة منذ 2016 وذلك بعد أن تحدث رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن مشاركة بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في كوريا الجنوبية في فيفري 2018.

وردت كوريا الجنوبية على هذا الانفتاح بشأن ملف الألعاب الأولمبية باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 جانفي الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2015.