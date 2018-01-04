علمت “النهار” من مصادر مطلعة، أنه تم ليلة أمس الأربعاء، إطلاق سراح كافة الحراقة المرحلين أمس من إسبانيا إلى وهران.الحراقة الأربعون الذين قدموا أمس في وقت متأخر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم تحريرهم جميعا باستثناء حراقين اثنين تم ايداعهم الحبس المؤقت.

وهذا بعدما تبين خلال مجريات التحقيق الأمني الذي تم اخضاعهم له مباشرة بعدوصولهم ميناء وهران أنهما محل بحث وصدرت ضدهم أوامر بالقبض.

وسيتم البث في قضيتهم أمام العدالة كما علمت “النهار” من نفس المصادر أن الحراقة الأربعين ينحدر أغلبهم من ولاية مستغانم.

اثنين من ولاية الشلف، أربعة من غليزان، اثنان من وهران وواحد من الجزائر العاصمة.