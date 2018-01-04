الصين تعاقب الخطوط الجوية الجزائرية

رفض الطيران المدني الصيني طلب شركة الخطوط الجوية الجزائرية المتعلق بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة نحو الصين، إلى غاية مارس القادم، بسبب عدم تجاوب الشركة مع شروط النجاعة.

وجاء في موقع "flignt global". إن الصين، فرضت على الخطوط الجوية الجزائرية الاستجابة لمقاييس النجاعة الدولية، لمدة ثلاثة أشهر متتالية قبل أن تعود لنشاطها العادي.

ومس إجراء الرفض، الشركة الصينية و الشركة المنغولية والخطوط الجوية الأفغانية والأوزباكية والأونغولية.

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