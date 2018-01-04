أداء ثنائي محتمل بين إيدير و المغني لونيس آيت منقلات

ستتميز عودة مطرب الأغنية القبائلية إيدير المرتقبة أمسية هذا الخميس بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة ، بأداء ثنائي محتمل مع المغني والشاعر لونيس آيت منقلات ، حسب ما أشار إليه الفنان الجزائري في لقاء مع الصحافة عشية السهرة الفنية.

و ربط إيدير مشاركة آيت منقلات الذي يعد أيقونة أخرى للأغنية الجزائرية في سهرته الفنية بالحالة الصحية لضيفه الذي يعاني من إنفلونزا عابرة.

و أدرج ضمن برنامج هذا الحفل الذي سيبث على المباشر عبر عدّة قنوات تلفزيونية وطنية ، أغاني قديمة ميزت المشوار الفني لإيدير ، وكذا تكريما لذاكرة مولود معمري و معطوب الوناس .