 الأمن في انتظار نتائج تحليلات الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفل رمزي

الأمن في انتظار نتائج تحليلات الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفل رمزي

الأمن في انتظار نتائج تحليلات الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفل رمزي

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة اليوم الخميس ، أن التحقيقات متواصلة في قضية وفاة الطفل رمزي الذي تم العثور على جثته في حوض مائي بمنطقة دواودة في تيبازة.

 وقال لوح :"ننتطر نتائج التحليلات و التشريح من طرف الطب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

و تم العثور على جثة الطفل الرمزي ، بعد أيام على اختفاءه ، في حوض مائي قريب من بيت عائلته في دواودة البحري بتيبازة، في حادثة خلّفت حالة من الصدمة و الذهول وسط سكان المنطقة.

القراءة من البلاد

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