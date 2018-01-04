الأمن في انتظار نتائج تحليلات الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفل رمزي

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة اليوم الخميس ، أن التحقيقات متواصلة في قضية وفاة الطفل رمزي الذي تم العثور على جثته في حوض مائي بمنطقة دواودة في تيبازة.

وقال لوح :"ننتطر نتائج التحليلات و التشريح من طرف الطب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

و تم العثور على جثة الطفل الرمزي ، بعد أيام على اختفاءه ، في حوض مائي قريب من بيت عائلته في دواودة البحري بتيبازة، في حادثة خلّفت حالة من الصدمة و الذهول وسط سكان المنطقة.