 سفير الجزائر في الكويت يستقبل الرحّالة الكويتي ابن فطوطة

سفير الجزائر في الكويت يستقبل الرحّالة الكويتي ابن فطوطة

سفير الجزائر في الكويت يستقبل الرحّالة الكويتي ابن فطوطة
استقبل عبدالحميد عبداوي السفير الجزائري في دولة الكويت، اليوم، الرحّالة الكويتي “إبن فطوطة”.
و نشر الرحّالة الكويتي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له مع السفير.
معلقا ” تشرفنا اليوم بدعوة سعادة السفير الجزائري في الكويت الاستاذ عبدالحميد عبداوي في السفارة الجزائرية “.

وقال،”أنه تشرف أكثر خلال شكره على التغطية الأخيرة في بلد المليون ونصف المليون شهيد”.

و قال أن رحلته كانت مميزه ولقيت صدى كبير جداً.

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