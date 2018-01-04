سفير الجزائر في الكويت يستقبل الرحّالة الكويتي ابن فطوطة
استقبل عبدالحميد عبداوي السفير الجزائري في دولة الكويت، اليوم، الرحّالة الكويتي “إبن فطوطة”.
و نشر الرحّالة الكويتي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له مع السفير.
معلقا ” تشرفنا اليوم بدعوة سعادة السفير الجزائري في الكويت الاستاذ عبدالحميد عبداوي في السفارة الجزائرية “.
و نشر الرحّالة الكويتي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له مع السفير.
معلقا ” تشرفنا اليوم بدعوة سعادة السفير الجزائري في الكويت الاستاذ عبدالحميد عبداوي في السفارة الجزائرية “.
وقال،”أنه تشرف أكثر خلال شكره على التغطية الأخيرة في بلد المليون ونصف المليون شهيد”.
و قال أن رحلته كانت مميزه ولقيت صدى كبير جداً.
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