“الفايسبوكيون” يقترحون نماذج أخري للأوراق النقدية على البنك الجزائري

تناقلت شبكات التواصل الإجتماعي، في اليومين الماضيين، أشكال مختلفة لأوراق نقدية إقترحها شباب جزائري على البنك المركزي.

وذلك بعد رواج أخبار حول عزم الدولة على حذف صور الحيوانات على الأوراق النقدية الحالية.

وتحمل الأشكال النقدية المقترحة صورا لعلماء ومقاومين ورؤساء جزائريين على غرار الشيخ عبد الحميد بن باديس والرئيس الراحل محمد بوضياف.

ويبدو من خلال التفاعل مع المنشورات، أن النماذج المعروضة لاقت استحسان رواد “الفايسبوك” .

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