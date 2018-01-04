"تطورات خطيرة" بالجوية الجزائرية .... إدارة الشركة "في قفص الإتهام"!

أصدرت النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات بيانا صحفيا نددت من خلاله بممارسات إدارة الخطوط الجوية الجزائرية و عزمها على تكريس اللاحوار بين العمال التقنيين و الإدارة المركزية للشركة.

و قال البيان الذي يحوز موقع "البلاد.نت" على نسخة منه أن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تلتزم إلى حد الآن بعدة نقاط تم الاتفاق عليها من قبل بين مسؤولي الشركة و الشريك الإجتماعي، حيث تواصل إدارة الشركة في ممارساتها اللامسؤولة اتجاه العمال التقنيين عن طريق زرع الخوف في نفوسهم بالخصم من أجورهم وإرغامهم على الدخول في إجازة إجبارية مما تسبب في تعطل الخدمات التقنية للعديد من الطائرات الأمر الذي قد يجعل حياة المسافرين في خطر، و كذا قضية العمال المتعاقدين الذين تم تجديد عقودهم لمدة ستة أشهر فقط وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة مخالفا لقانون العمل الجزائري.

في الأخير تأسفت النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات على الوضعية الصعبة التي تعاني منها الشركة و الظروف غير المريحة التي تواجه العمال يوميا أثناء تأدية مهامهم، موجهين أصابع الاتهام لمسؤولي الشركة الذين يرفضون الحوار مع نقابة العمال، و كل هذه الأمور ستزيد من الوضع أكثر تعقيدا بين الطرفين و الخاسر الأكبر تبقى الجوية الجزائرية التي تعيش هذه الأيام أسوأ حالاتها منذ تأسيسها.