ماكرون "يُهمّش" دليل بوبكر

أعلنت إدارة مسجد باريس، الأربعاء، انسحابها من مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا احتجاجا على عدم دعوة دليل بوبكر إلى حفل سنوي لتبادل التهاني بمناسبة السنة الجديدة بقصر الرئاسة.

وأكد بيان للمسجد أن إدارته استغربت تهميش دليل بوبكر في هذا الحفل التقليدي السنوي، رغم أنها أبرز مؤسسة دينية للمسلمين في فرنسا.

ووفق ذات المصدر فإنه تبعا لهذا القرار "غير العادل"، فإن مؤسسة مسجد باريس قررت الانسحاب من كل هيئات مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، وعدم المشاركة في أي مبادرات تطلقها السلطات بشأن تنظيم أحوال الديانة الإسلامية.