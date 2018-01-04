حمس تطالب برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة

طالبت حركة مجتمع السلم، الأربعاء، برفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة لعدم بقاء مبرر واقعي للقرار الذي تم وضعه عام 2001.

وجاء ذلك في بيان للحركة نددت فيه بـ "الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء المقيمين في مستشفى مصطفى باشا اليوم الأربعاء بالعاصمة".

وأضاف "تطالب الحركة برفع الحظر عن المسيرات بالجزائر العاصمة والذي لم يعد له أي مصوغ قانوني أو مبرر واقعي".

وأكدت "حمس" أن "استخدام القوة هو دليل عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تسببت فيها السياسات الخاطئة المنتهجة قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد".