لهبيري يأمر بترقية حملة الشهادات الجامعية في صفوف الحماية المدنية

بعد أشهر من الاحتجاج

من المنتظر أن تسوي المديرية العامة للحماية المدنية وضعية حاملي الشهادات الجامعية المحتجين منذ أشهر وذلك من خلال ترقيتهم إلى المناصب التي تتلاءم مع الشهادات المتحصل عليها من قبلهم.

وتأتي التسوية من خلال مراسلة للمديرية العامة للحماية المدنية وجهتها لمديرياتها الولائية تطلب منها الإسراع بإفادتها بقائمة الأعوان والموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية، الهدف منها تسوية وضعيتهم بالترقية إلى مناصب أعلى كما هو معمول به في أسلاك أخرى، نزولا عند طلب المعنيين، الذين عبروا مرارا عن تذكرهم لعدم حصولهم على هذا الحق.

وتطلب المراسلة من المديرين الولائيين موافاتها بنسختين عن الشهادات النهائية للمعنيين بالأمر، وذلك قبل تاريخ الرابع جانفي الجاري قصد النظر فيها عملا بالتزامات قطعها المدير العام العقيد مصطفى لهبيري أمام المحتجين.

وفي السياق نفسه، فإن إرسالية المديرية العامة للحماية المدنية الموقعة بتاريخ الواحد والثلاثين ديسمبر، لم تكشف العدد الإجمالي المعني بالترقية، لكنها أشارت إلى أن القرار يشمل حملة شهادة ليسانس وتقني سامي.